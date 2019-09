Tiroler Schmiede für zukünftige Journalisten

Dreimonatige Praktika für sechs Teilnehmer

Außerdem erhalten sie Kenntnisse in Themenbereichen wie Medienrecht sowie -ethik. Auch Einsichten in Darstellungsformen wie Nachricht oder Analyse stehen auf dem Stundenplan. Die wiederum sechs Besten dürfen in einem sechsmonatigen, bezahlten Praktikum in drei Redaktionen weitere Erfahrungen sammeln und vielleicht sogar eine Fixanstellung einheimsen.