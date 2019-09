Barbara Schett ist die Nummer 7 der Welt im Tennis

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 13. September 1999 wird Barbara Schett die Nummer 7 der Damen-Weltrangliste und erreicht damit nicht nur ihre eigene Bestmarke, sondern zugleich die höchste Platzierung in der Geschichte des österreichischen Damen-Tennis.