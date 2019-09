Goalie mit Pudelhaube blamiert unsere Nationalelf

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Das 0:1 gegen die Färöer am 12. September im Jahr 1990, am ersten Spieltag der Qualifikation für die Fußball-EM, ging als größte Blamage in die ÖFB-Geschichte ein. Und wir drehen noch weiter zurück am Rad der Zeit: Mit der Schlacht am Wiener Kahlenberg am 12. September 1683 und dem Rückzug der osmanischen Truppen endet die Zweite Wiener Türkenbelagerung.