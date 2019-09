Zwei Spielermanager wegen Bestechung festgenommen

Wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Bestechung beim Transfer von Fußballspielern haben Ermittler mehrere Gebäude in Belgien, Monaco und London durchsucht. Zwei Personen seien bei den Aktionen am Dienstag und Mittwoch festgenommen worden, teilte die belgische Staatsanwaltschaft mit. Es handle sich um einen Spielervermittler in Monaco sowie seinen Assistenten aus der belgischen Region Lüttich.