Tiroler Bäderbilanz: Weniger Gäste, mehr Umsatz

Schnee im Mai, dadurch kein Badetag. Hitzewelle im Juni, kein einziges schönes Wochenende im Juli und viel Regen im August: So durchwachsen wie das Wetter in diesem Sommer war, so präsentiert sich auch die Badebilanz. Im langjährigen Schnitt sind 2,5 Mio. Besucher immer noch gut, und doch: In den Freibädern wurde im Vergleich zu 2018 ein Gästeminus von 5,27%, in den Erlebnisbädern von 3,16% verzeichnet. Die Aussagen der Bäderbetreiber sind deshalb wenig überraschend: 15 Betriebe (23%) schätzen ihre Situation schlechter, nur zehn besser als im Vorjahr ein.