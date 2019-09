Berlin empfing Hongkonger Aktivist als Ehrengast

Der bekannte Hongkonger Aktivist Joshua Wong ist am Montagabend auf dem Berliner Flughafen Tegel angekommen. Auf einem von der „Bild“-Zeitung organisierten Fest in der Hauptstadt sprach der 22-Jährige im Anschluss unter anderem mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas. Wong war am Sonntagmorgen vor seiner geplanten Abreise zunächst am Hongkonger Flughafen festgenommen worden.