Neuer FPÖ-Sekretär will „Ecken und Kanten“ zeigen

Seine Aufgabe sei es, Oppositionspolitik mit „Ecken und Kanten“ zu machen und Svazek bei der Betreuung der Partei zu unterstützen, so Schöppl, der seit 1987 zahlreiche Funktionen in der FPÖ ausgeübt hat. Von 1999 bis 2003 war er unter Karl Schnell bereits Landesparteisekretär. 2015 wurde er als Klubchef in der Stadt von der eigenen Fraktion abgewählt.