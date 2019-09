Frau überwies Tausende Euro und wurde bedroht

Todesdrohung per Nachricht

Die Monate gingen ins Land, bis der vermeintliche US-Soldat schließlich Anfang September wieder Kontakt mit der Frau aufnahm und weitere Überweisungen forderte. Sie weigerte sich. „Daraufhin beschuldigte sie der unbekannte Täter in einer Nachricht des Betruges und drohte ihr mit den Worten `You are dead`“, führt die Polizei aus. Die Ermittlungen sind nun in vollem Gange, das Geld ist aber wohl futsch.