Mopedlenker (16) stürzte vor den Augen der Polizei

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn fuhr am Freitag gegen 16:30 Uhr mit seinem Moped in Wildenau auf der Badeseestraße Richtung Badesee. Als er eine vor ihm postierte Polizeistreife wahrnahm, bremste er sein Moped scharf ab, wobei der Lenker nach links einknickte und der Innviertler stürzte. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.