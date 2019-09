Parlament startet Podcast und Erklärungsvideos

Erste Folge des Podcasts online

Die erste Folge des Parlaments-Podcasts ist ab heute online abrufbar. Sie rückt den Alltag der Bediensteten der Parlamentsdirektion in den Vordergrund und erzählt von den Tätigkeiten der Mitarbeiter. Die zweite Ausgabe folgt am 23. September 2019 und wird sich mit der Wahl beschäftigen. Gehört werden kann „Parlament erklärt“ nicht nur über die Mediathek - die Folgen sind auch via iTunes, Google, Spotify und weitere Podcast-Clients verfügbar.