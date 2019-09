1983: Familie flüchtet im Ballon nach Österreich

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Der Fernmeldetechniker Matthias Pessau aus Falkenstein im Weinviertel staunt nicht schlecht, als in der Nacht vom 7. auf den 8. September 1983 plötzlich ein leuchtender Ballon über ihn hinwegfliegt. In der Ballongondel befinden sich der 38-jährige ehemalige tschechoslowakische Radprofi Robert Hutyra, seine Frau sowie seine beiden Kinder im Alter von elf und 14 Jahren. Ihnen gelingt die Flucht aus der CSSR nach Österreich.