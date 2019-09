Faltegartenköpfle: Kleiner Gipfel, ganz groß!

Für eine Rast scheint es noch viel zu früh, deshalb wandern wir ohne Zwischenstopp auf einem Steig weiter zum Faltegartenköpfle. Der zieht am Beginn im Wald empor und verläuft in der Folge gemütlich im freien Almgelände hinauf – inklusive Direktblick über die Feldringer Böden zum Pirchkogel. In diesem Gebiet wünschen sich Kühtai und Oetz ja einen Zusammenschluss der Liftanlagen.