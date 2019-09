„Krone“ überraschte Kids: „Unser schönster Tag!“

Eigentlich wussten die Mädchen und Burschen ja nur, dass es einen Ausflug nach Saalfelden mit einem Fußballspiel gibt. Was sie nicht wussten: Wer da aller mitspielen wird. Zuerst wunderten sie sich noch nicht groß, als es beim Gut Brandlhof „Alle aussteigen“ hieß. Dann ging es einmal in die Kabinen, wo schon die Dressen mit den „Krone“-Logos hingen. Was für ein erstes erstauntes „Wow“ sorgte. Noch größer wurde das „Wow“, als auf dem Trainingsplatz Robert Almer, der Tormanntrainer der Nationalmannschaft, wartete und die Kinder begrüßte. Ein „echter“ Fußballer, das hatten alle noch nicht erlebt. Und dann schickte dieser „echte“ Fußballer alle zum Aufwärmen, ehe er ein kleines „Kickerl“ startete.