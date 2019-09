Wahlwerbung wird auf eine Million Euro beschränkt

Der weitere Fahrplan zur Wahl

Nach dem Auflösungsbeschluss in der Landstube ist die Regierung verpflichtet, rasch Neuwahlen auszuschreiben. Also treten die Landesregierer rund um Landeshauptmann Schützenhöfer und seinem Vize Schickhofer noch einmal zu einer gemeinsamen Sitzung am 12. oder 19. September in der Grazer Burg zusammen - das Klima dürfte dabei wohl ziemlich frostig werden.