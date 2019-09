7 Fragen und Antworten zum neuen Online-Banking

750.000 Steirer erledigen laut Zahlen der Raiffeisen ihre Bankgeschäfte im Internet, 60 Prozent davon bereits am Smartphone. Ab 14. September kommen große Veränderungen auf sie zu: Da tritt eine EU-Verordnung in Kraft, die Online-Banking sicherer machen soll. Für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das vor allem: Umlernen und neue Apps installieren. Dafür haben es Hacker und Betrüger künftig schwerer. Was es mit pushTAN und Co. auf sich hat - hier lesen Sie die sieben wichtigsten Fragen und Antworten.