Tirol und Südtirol setzen auf Zusammenarbeit

Vom Kampf gegen den Transit bis hin zur gegenseitigen Anerkennung von Bildungsabschlüssen: Neun Punkte wurden für die Absichtserklärung der beiden Landesregierungen ausgearbeitet, allen voran der Verkehr: Hier einigte man sich, alle Mautzuschlagsmöglichkeiten auszuschöpfen und bei der Novelle der Wegekostenrichtlinie Mauterhöhungen für sensible Alpengebiete und deren Zuläufe zu verankern, heißt es vom Land Tirol. Das Ziel beider Regierungen bleibe, dass südlich des Brenners gleich hohe Mauttarife wie im Norden gelten. Zudem will man von Schieneninfrastrukturbetreibern und nationalen Behören auch Investitionen in Lärmschutzmaßnahmen einfordern.