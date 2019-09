Straßenschlacht der „Fußballfans“ vor Gericht

22 von 23 Angeklagten, großteils unauffällige Männer zwischen 20 und 54 Jahren, aber teils mit etlichen Vorstrafen, saßen vor Richter Andreas Fleckl. Anlass des Gewaltausbruchs war das Meisterschaftsspiel von Wacker Innsbruck gegen die Austria am 27. Oktober. Schon im Vorfeld hatten sich in Chats und Fanforen Emotionen hochgeschaukelt. „Gemma Wiener jagen“, soll es sinngemäß geheißen haben. Als am besagten Nachmittag Meldungen kursierten, dass die violetten Fans in die Innenstadt „eingedrungen“ seien, spitzte sich die Lage auf einen Schlag zu.