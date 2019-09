Beim Aufsteirern bleibt niemand hungrig

Restlessen wiedentdeckt

Noch etwas wurde im Laufe der Jahre fast vergessen, erfreulicherweise aber wiederentdeckt: Das möglichst restlose Verwerten, mittlerweile „Nose to Tail“ genannt. Vor ein paar Jahrzehnten war es völlig normal, alle verwendbaren Teile des geschlachteten Tieres zu verarbeiten. Bis hin zum Blut, das zwar bekanntlich kein Himbeersaft ist, aber in der Blunzen ebenso zu finden wie im legendären Bluttommerl. Letzteres, das vor ein bis zwei Generationen noch zum ländlichen Küchenrepertoire gehörte, würde Kindern von heute wohl einen ordentlichen Respekt einjagen. Die Zeiten ändern sich. Dennoch oder gerade deswegen werden heute Innereien, zubereitet von hoch gelobten jungen Köchen wie Richard Rauch, wieder hochgehalten. Blut- und Breinwürste beleben das Angebot am Bauernmarkt. Das Grubenkraut wird am Froihof in Fischbach produziert und in Wien beim Meinl am Graben verkauft. Traditionelles wird neu interpretiert und in eine besonders ansprechende Form gebracht.