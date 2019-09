Ilona Gusenbauer springt mit 1,92 m zum Weltrekord

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 4. September 1971 gelingt Ilona Gusenbauer das Unfassbare: Bei einem Sportpressefest springt sie im Wiener Praterstadion gleich beim ersten Versuch 1,92 Meter hoch und übertrifft damit den seit 10 Jahre bestehenden Hochsprung-Weltrekord der Rumänin Iolanda Balas.