Dem ZDF-Ermittler gefiel es im Gastgarten

Die Festspiele kennt er aber zudem bestens aus der Perspektive des Darstellers. Schon 1996 war er hier engagiert, zuletzt wirkte er 2017 in Andrea Breths Inszenierung von Harold Pinters ’Geburtstagsfeier’ am Landestheater mit. Sein Bildungsweg macht den Hamburger zu einem halben Ösi, denn sein Schauspieldiplom erwarb er einst an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz. In Salzburg liebt er die Landschaft und auch die Hausmannskost a la Kuglhof.