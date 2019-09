Sturm leiht bulgarischen Teamspieler Despodow aus

Sturm holt mit Donkor auch neuen Verteidiger

Mit Isaac Donkor verpflichteten die Steirer am Abend schließlich auch noch einen Defensivspieler. Der ablösefreie Ghanaer unterschrieb einen Vertrag für ein Jahr samt Option, wie Sturm bekannt gab. Der 24-jährige Donkor spielte zuletzt für den rumänischen Klub Universitatea Craiova. Ausgebildet wurde Donkor in der Jugend von Inter Mailand, beim italienischen Topclub war er Teamkollege von Sturm-Profi Lukas Spendlhofer. Für Inter bestritt der Afrikaner zwei Spiele in der Serie A, ehe er leihweise an die italienischen Zweitligisten Cesena, Bari und Avellino abgegeben wurde. Sein Einsatzgebiet ist in erster Linie in der Innenverteidigung, er kann aber auch als Außenverteidiger aufgestellt werden.