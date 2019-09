Fehlalarme halten Tiroler Bergretter auf Trab

Hochzeitsfeier am Berg

Nicht selten melden sich gleich mehrere Personen, wenn irgendwo am Berg Lichter zu erkennen sind. Sehr oft handelt es sich jedoch um Fehleinschätzungen. Meist gibt es für die Lichter ganz simple Erklärungen. „Zuletzt riefen gleich acht Personen bei der Leitstelle an, die Lichter und Leuchtraketen als Notsignal deuteten. In dem Fall wussten wir zum Glück, dass ein Bergführer am Berg eine Art Hochzeitsfeier abhielt“, sagt Poberschnigg.