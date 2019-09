Top 3 stehen fest: Van Dijk auch Weltfußballer?

Der Weltfußballer 2019 heißt entweder Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Virgil van Dijk. Das gab die FIFA am Montag bekannt. Die Sieger werden am 23. September im Rahmen einer Gala in Mailand geehrt. Van Dijk gewann mit Liverpool die Champions League und bekam zuletzt die Trophäe für Europas Fußballer des Jahres.