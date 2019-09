ÖFB-Schiri gibt Fehler zu und fordert Video-Hilfe

Weitere „Fehlwahrnehmungen“

Danach gab es deutliche Worte des 34-Jährigen. „Gleichzeitig muss ich festhalten, dass es in der heutigen Zeit schon schade ist, weil innerhalb von wenigen Sekunden wäre es möglich gewesen, dass ich mir diese Entscheidung auf den TV-Kameras anschaue mittels Videoschiedsrichter-Assistent. Diese Möglichkeit haben wir in Österreich ja leider noch nicht im Vergleich zu anderen Ländern, die definitiv vergleichbar mit uns sind. Dann wäre die Entscheidung im Anschluss mit Sicherheit korrigiert worden“, so Weinberger.