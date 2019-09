Kein Tag ohne schwere Alpinunfälle in Tirol

Nach zwei tödlichen Abstürzen von Wanderern am Samstag in den Tiroler Bergen meldet die Polizei am Sonntag wieder schwere Unfälle. Im Karwendel stürzte ein Wanderführer (58) 70 Meter ab und verletzte sich schwer. In der Wildschönau wurde ein 64-Jähriger bei einem Absturz ebenfalls schwer verletzt.