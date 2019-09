Freunde sind sicher: „Wasserpflanzen sind schuld“

„Der Obduktionsbefund gibt eindeutig Ertrinken als Todesursache an. Kein Infarkt oder andere Gründe“, sagt Eva Maria Gusenbauer, eine Freundin des Anfang August im Kleinen Weikerlsee in Linz ertrunkenen Albert L. (57) aus Micheldorf. Familie und Freunde glauben, dass Pflanzen im See Schuld am Unglück hatten.