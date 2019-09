Wiener Kult-Kino Apollo öffnet 1904 seine Pforten

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 1. September 1904 eröffnet auf der Wiener Gumpendorferstraße das Variététheater Apollo und bietet seinen Besuchern Auftritte von Stars wie Mata Hari, Charlie Chaplin oder Josephine Baker.