Der letzte Meister und sein goldenes Wissen

Bereits in der vierten Generation betreibt Familie Teppernegg in Preding eine Seilerei. „Es ist das zweitälteste Gewerbe“, schmunzelt Friedrich Teppernegg, bevor die Mundwinkel des 71-Jährigen nach unten wandern. Denn jetzt sei Schluss, aus, vorbei: „Ich bin der letzte Seiler in der Steiermark.“