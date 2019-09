Berliner (16) hat die längsten Füße der Welt

Der 16-jährige Berliner Lars Motza hat die längsten Füße der Welt und kommt mit der Schuhgröße 57 nun ins „Guinness“-Buch der Rekorde. Sein linker Fuß messe 35,05 Zentimeter, der rechte 34,98, zeigte Motza in seinem Heimat-Stadtteil Berlin-Hermsdorf. Seine Schuhgröße gibt es in Deutschland so gar nicht.