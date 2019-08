„Das Nasenreiberl ist typisch fürs Wiener Derby!“

Kühbauer und Ogris schrieben 1996 mit dem berühmten Nasenreiberl Derby-Geschichte. Ihr beide habt es als Teamkollegen im Dress von Rapid hautnah miterlebt.

Stöger: Dieses geniale Bild, das um die Welt ging, sagt alles aus. So soll ein Wiener Derby sein, das ist typisch dafür: Nase an Nase, wo jeder sein Revier abgrenzt und sagt, was ihm nicht passt, sich aber niemand eine blutige Nase holt.

Barisic: Ich musste Didi öfter mal beruhigen oder zurückhalten, ob im Derby oder in anderen Spielen.