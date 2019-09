Neues Pilotprojekt in OÖ: „Gesunde Krabbelstube“

Tägliche Bewegung für die Kleinen wichtig

Elf Einrichtungen quer durch ganz Oberösterreich haben sich dem Projekt verschrieben. Eine davon ist das Kinderhaus „Hand in Hand“ in Enns. Um als „Gesunde Krabbelstube“ geführt zu werden, gibt es einige wesentliche Aspekte welche auf jeden Fall zu beachten sind: Dazu zählen die Förderung ausreichender und vielfältiger Bewegung, die tägliche gesunde Ernährung, Trinkförderung, das Wohlbefinden aller Kinder und die Förderung der Gesundheitskompetenz. „Das alles funktioniert aber nur in Zusammenarbeit mit den Eltern“, so Petra Kamptner.