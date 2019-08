Vermisster am Pitztaler Gletscher tot aufgefunden

Der Mann war am 17. August alleine mit dem Gletscherexpress zur Bergstation des Pitztaler Gletschers gefahren. Er beabsichtigte, in weiterer Folge zu Fuß von der Bergstation zur Braunschweiger Hütte zu wandern, um sich dort mit seiner Ehegattin zu treffen. Der Mann kam jedoch am vereinbarten Treffpunkt nie an.