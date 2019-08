1979: Nationalbank-Brand, 1995: NATO-Luftangriffe

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. In der Nacht des 30. August ist die Wiener Feuerwehr im Großeinsatz. Das 1925 eröffnete Hauptgebäude der Nationalbank am Otto Wagner Platz - Österreichs größtes und bestgesichertes Geldinstitut - steht in Flammen. Im Jahr 1995 beginnt die NATO mit Luftangriffen gegen militärische Stellungen der bosnischen Serben in Bosnien-Herzegowina.