Räuber-Duo rammt Tiroler Messer in Bauch und Brust

Eine augenscheinliche Messerattacke in Innsbruck beschäftigt die Ermittler des Landeskriminalamtes Tirol. Ein 36-jähriger Einheimischer soll am Mittwochabend im Stadtteil Wilten von einem Duo brutal überfallen und mit einem Messer angegriffen worden sein. Dem Opfer wurde dabei offenbar in die Brust und in den Bauch gestochen.