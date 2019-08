Sammelklage: Gericht weist Volkswagen-Einwände ab

Wo andere Richter sich nicht trauten durchzugreifen, hat jener in Leoben nun einen klaren Beschluss gefasst: VW wollte, dass auch österreichische Geschädigte in Deutschland klagen müssen. Das wurde abgewiesen. Das Landesgericht Leoben hat sich für alle 637 Steirer zuständig erklärt, die sich der Sammelklage angeschlossen haben. Festgestellt wurde zudem, dass der Richter in Leoben als Einzelrichter entscheiden kann und nicht, wie von VW gewünscht, ein Senat.