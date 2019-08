Hat Taxifahrer (52) eine Urlauberin begrapscht?

Weil er einem weiblichen Fahrgast auf den Hintern getatscht und ihren Freund fast angefahren haben soll, musste sich am Mittwoch ein Taxilenker (52) in Innsbruck vor Gericht verantworten. Doch der gebürtige Türke wurde in beiden Punkten freigesprochen. Wollten die Holländer am Ende nur die Rechnung nicht zahlen?