Terror-Vorwurf wegen PKK-Fahne: Freispruch!

Der zweite Vorwurf datiert von März 2017: Bei einem Fest der kurdischen Community in der ARGE soll er die PKK-Fahne zur Schau gestellt haben. Was so nicht stimmt, wie Verteidiger Gerhard Mory aufzeigte: Ein Besucher drückte ihm die Fahne in die Hand, gezeigt habe er sie nicht. „Es ist nicht nachweisbar, dass er für die PKK Flagge zeigen wollte“, unterstrich Mory einen fehlenden Vorsatz.