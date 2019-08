Polizei jagt „Roadrunner“

Waghalsige PS-Duelle sind eine Gefahr für jeden Verkehrsteilnehmer. Die „Geschoße“ für Straßenrennen nahm die Polizei am Dienstag bei der Schwerpunktaktion „Roadrunner“ in den Bezirken Oberpullendorf und Oberwart ins Visier. „Die meisten Verstöße betrafen illegale Umbauten an den Wagen wie abmontierte Katalysatoren und Rußpartikelfilter, Tönungsfolien an den Heckleuchten sowie nicht genehmigte Sport- und Luftfahrwerke“, fasst Polizeisprecher Jürgen Mayer zusammen. 14 sogenannte Roadrunner und zwei extrarasante Motorräder wurden speziell kontrolliert, in sechs Fällen die Kennzeichen abgenommen.