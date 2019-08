Wenn Piëchs Witwe heiratet, verliert sie alles

Die Autowelt nimmt Abschied von Ferdinand Piëch: Der ehemalige VW-Chef und geborene Wiener ist am Sonntagabend im Alter von 82 Jahren gestorben. An mehreren VW-Werken, darunter am Stammsitz in Wolfsburg und in Dresden, wurden die Fahnen auf halbmast gesetzt. Piëchs Witwe Ursula erklärte, ihr Mann sei „plötzlich und unerwartet“ verstorben. Sie ist nun die zentrale Figur, was den Nachlass des Autotycoons angeht.