Tödlicher Arbeitsunfall in einer Entsorgungsfirma

Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr in einer Entsorgungsfirma in der Willy-Graf-Straße in Kufstein. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht klar, die Ermittlungen laufen. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort. Eine Stunde kämpften sie im Rahmen von Reanimationsmaßnahmen um das Leben des Arbeiters. Doch vergeblich. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.