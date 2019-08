Suchaktion: Wanderer lag tot unterhalb des Gipfels

Nur noch tot geborgen werden konnte Montag Vormittag ein deutscher Wanderer (51) im Ötztal. Der Mann war am Sonntag zur einer Tour auf den Schrankogel in den Stubaier Alpen aufgebrochen. Als er am Abend nicht zur Amberger Hütte zurückkehrte, schlug der Hüttenwirt Alarm. Die Suchmannschaft fand den Wanderer unterhalb des Gipfels liegen.