Drei Räuber schlugen Grazer (69) grün und blau

Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass einem 69-jährigen Grazer am Samstag nicht noch mehr passiert ist: Am Heimweg überfielen ihn in einem Hausdurchgang drei Männer, schlugen ihn zusammen und versuchten seine Tasche zu rauben. Weil plötzlich drei Passanten dazustießen, ließen die Täter von ihm ab.