Traumtore! Ibras dritter Doppelpack verzaubert USA

Zlatan Ibrahimovic hat sich in der Major League Soccer (MLS) einmal mehr in den Vordergrund gespielt. Der 37-jährige Schwede steuerte am Sonntag beim 3:3-Auswärtsremis von Los Angeles Galaxy im Derby gegen Los Angeles FC einen Doppelpack bei und erhöhte sein Saisontorkonto damit auf bereits 22 Treffer. In den jüngsten drei Partien traf der Stürmer-Routinier jeweils doppelt.