Polizist verliert durch Fuchs-Bombe beide Hände

In der neuen Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. In der Nacht auf den 24. August 1994 deponiert der Bombenattentäter Franz Fuchs eine Rohrbombe vor einer Klagenfurter Schule. Um Punkt 3 Uhr früh detoniert der Sprengstoff und Polizist Theo Kelz verliert beide Hände.