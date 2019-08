Kate Allen läuft 2004 bei Olympia allen davon

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 25. August 2004 startet die Australierin Kate Allen für Österreich beim Triathlon in Athen. Obwohl keiner mit ihr rechnet, läuft sie am Ende doch allen davon und sichert sich damit olympisches Gold.