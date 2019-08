1914: Ankeruhr enthüllt, 1920: Festspiel-Premiere

In der neuen Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 22. August 1914 können neugierige Besucher erstmals die Ankeruhr am Hohen Markt bestaunen. Es wird jedoch noch einige Jahre dauern, bis sie tatsächlich in Betrieb geht. 1920 feiert ein Aushängeschild der heimischen Kulturszene seine Premiere: am Salzburger Domplatz wird der „Jedermann“ aufgeführt. Die Salzburger Festpiele sind geboren!