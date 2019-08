In Topform! Lindsey Vonn trainiert wie verrückt

Verbissen powert sie sich in der Kraftkammer aus. Beine, Oberarme, Bauch, Po - sämtliche Körperpartien werden geschunden. Der Body im schwarzen Trainingsoutfit mutet dabei schon wieder wie der einer Hochleistungssportlerin an. „Never, never, never GIVE UP“ - ein Chruchill-Zitat hat sich Lindsey dabei zum Motto genommen.