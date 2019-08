Transfer: Hat Murg in Köln einen Doppelgänger?

„Ein weiterer Abgang bei Rapid Wien scheint unausweichlich, denn Flügelspieler Thomas Murg steht vor einem Transfer in die deutsche Bundesliga“, heißt es in diversen Sport-Portalen im Internet. Ja, der grün-weiße Flügelflitzer soll sogar schon für die finalen Vertragsgespräche in Köln sein. Rapid reagiert auf das Transfer-Theater mit Kopfschütteln auf Twitter.