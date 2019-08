Finale mit Paukenschlag im Baukartell-Prozess 1998

In der neuen Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 21. August 1998 fallen die Urteilssprüche im aufsehenerregenden Baukartell-Prozess. Maßgeblich an der Aufklärung eines der größten Bauskandale Wiens beteiligt: der (damals) grüne Gemeinderatsabgeordnete Peter Pilz.