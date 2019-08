Paneuropäisches Picknick öffnet Tor zur Freiheit

In der neuen Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 19. August 1989 fand das Paneuropäische Picknick an der Grenze zu Ungarn statt, mit dem Aktivisten ein Zeichen für die Freiheit setzen wollten - für ein friedliches Europa ohne Grenzen. DDR-Bürger bekamen davon Wind und stürmten plötzlich den Eisernen Vorhang.